Мощный удар нанесли ВС России по месту дислокации ВСУ в Сумской области. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, вечером 14 ноября был прилет в Хотенском районе.

По данным Лебедева, целью удара стал пункт временной дислокации в селе Писаревка. Источники отмечают, что в расположении находились несколько десятков иностранных наемников – в основном франко- и испаноговорящих. Они лучше военных ВСУ знакомы с натовскими системами вооружения.

Точное число погибших в результате удара пока неизвестно, в общей сложности их больше сотни. Еще не всех достали из-под завалов, мало кого удалось идентифицировать, приводит слова подпольщика РИА Новости.