Киркоров отреагировал на сообщения о розыске ФССП

У певца и продюсера Филиппа Киркорова обнаружились долги по штрафам, из-за которых его разыскивают судебные приставы. Эта информация появилась утром пятницы, 15 ноября.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Киркоров не выплатил 3 тысячи рублей по административному штрафу. Исполнительное производство против него было начато еще в апреле.

При этом, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", по счетам нескольких компаний артиста приостановлены операции.

Telegram-канал SHOT отмечает, что Филипп Киркоров уже отреагировал на публикации о том, что его ищут приставы. Поп-король оперативно погасил 31 штраф на общую сумму 24 тысячи рублей.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов попал престарелый отец артиста, которому грозило 15 суток административного ареста за неоплаченные штрафы. 92-летний Бедрос Киркоров, по этим данным, неоднократно нарушал правила дорожного движения и не платил за это.

Однако Филипп Бедросович выгородил отца, заверив, что тот даже водить автомобиль не умеет. При этом певец пообещал разобраться с этим вопросом.