Арсенал хуситов вызвал шок в Пентагоне

Йеменские хуситы имеют в своем арсенале самое современное оружие, включая ракеты, которые "могут делать просто потрясающие вещи". Такое заявление сделал заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению вооружений Билл Лаплант.

Как сообщает Axios, Лаплант высказался как инженер и физик, который всю свою карьеру имел дело с ракетами. По его словам, увиденное "из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, просто шокировало".

При этом представитель Пентагона подчеркнул, что хуситы все больше пугают, они "становятся страшными".

В октябре Соединенные Штаты атаковали объекты хуситов в Йемене, ударив по подземным складам. В них хранили оружие, которое, как заявили в Пентагоне, применяли для поражения кораблей союзников Израиля в Красном море.

Однако 13 ноября хуситы нанесли новые удары по американским боевым кораблям в акваториях Аравийского и Красного морей. На протяжение восьми часов были выпущены баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество ударных беспилотников.