Uma2rman компенсирует билеты фанатам, не попавшим на их концерт

Российская группа Uma2rman компенсирует билеты людям, которые не попали на концерт в Кремлевском дворце.

В настоящий момент группа вместе со своими агентами Сергей и Владимир Кристовские вместе со своими агентами обрабатывают сообщения от фанатов, сообщила ТВЦ пресс-секретарь группы Юлия Сажина.

Девушка отметила, что все поклонники были заранее предуреждены о тщательном досмотре в ГКД. Вход был открыт в 17:30.

Юбилейный концерт группы Uma2rman прошел в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) 14 ноября. Выступление началось в 19:00, стоимость билетов начиналась от двух тысяч рублей.

Несколько сотен фанатов группы не попали на концерт из-за огромной очереди. Поклонники простояли около двух часов из-за тщательного контроля в ГКД. Организаторы концерта не вышли к людям и не объяснили, что делать в таком случае.

"Попасть на концерт невозможно. Очередь на вход 1-1,5 часа, через весь Александровский сад. Концерт уже должен закончиться к моменту, как мы сможем зайти", - пожаловались фанаты.