Собянин: Москва увеличила число спасенных пациентов с инфарктом более чем вдвое

В Москве работает единый стандарт оснащения кардиологической службы. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, Москва продолжит совершенствование единой инфарктной сети.

"Важнейшим шагом в решении этой задачи стало формирование единой инфарктной сети на базе многопрофильных стационаров, равномерно расположенных на территории города. Кроме того, особое внимание город уделяет лекарственной терапии и профилактике инфарктов", - говорится в сообщении.

Подробности размещены на портале мэра Москвы.

Ранее в октябре сообщалось, что в Москве работает 14 "шок-центров" для пациентов с обширным инфарктом. Центры оснащены самым современным оборудованием. Кроме того, команды медиков прошли дополнительное обучение.