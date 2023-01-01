В Госдуму внесли поправки о принесении присяги гражданина России с 14 лет

На рассмотрение Государственной думы внесены поправки в законодательство, предлагающие обязать вступающих в российское гражданство приносить присягу гражданина России с 14 лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, такая мера обеспечит "повышение патриотического духа и осознанное обязательство соблюдать Конституцию и законодательство" Российской Федерации у ее новых граждан.

Авторы законодательной инициативы также напомнили, что ответственность за некоторые преступления наступает с 14 лет, сообщает ТАСС.

В ноябре 2023 года российский лидер Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства и принесения присяги. В ведении президента России остался прием в гражданство в исключительном порядке, а все прочие случаи переданы в ведение МВД и МИД.

При этом в отношении мигрантов российское законодательство последовательно ужесточают. В ходе исследования ВЦИОМ выяснилось, что 805 опрошенных считают, что в их регионах проживают слишком много мигрантов. 62% респондентов убеждены, что трудовая миграция наносит российским регионам вред.