У Трампа не оказалось ни плана, ни команды для прекращения конфликта на Украине

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, несмотря на свои обещания быстро положить конец конфликту на Украине, пока не располагает детальным планом по урегулированию, а также еще не назначил команду, чтобы продвигать свою инициативу.

Как пишет Politico, о том, как реализовывать намерения Трампа по Украине, "мнения среди его советников разнятся, хотя они понимают военную реальность на местах". При этом конкретных назначений или указаний по поводу урегулирования российско-украинского конфликта еще не было.

Сам Дональд Трамп хотя и заявлял не раз, что быстро покончит с боями на Украине, никаких подробностей не приводил.

На очередном политическом мероприятии американский политик заявил, что конфликту на Украине пора положить конец, а "России и Украине пора остановиться". Однако и на этот раз обошлось без конкретных инициатив.

При этом источники рассказали, как на Украине боятся, что Трамп может использовать "формулу Вэнса", своего вице-президента, для урегулирования украинского конфликта. По этому плану Украина признает российский суверенитет над рядом оспариваемых территорий, а также отказывается от вступления в Североатлантический альянс.