Украинский лидер Владимир Зеленский не в состоянии воспринимать негативную информацию о ситуации на фронте. Этим пользуются украинские военные, намеренно снабжая его ложными данными.

Как заявил британский эксперт Александр Меркурис, отсюда следует вывод, что это задумано специально. Это часть сложной игры, направленной на то, чтобы убрать Зеленского, сказал Меркурис на своем канале в YouTube.

Эксперт ранее заявлял, что ситуация для ВСУ на линии фронта складывается очень непростая. И виноват в этом Владимир Зеленский: подобное положение стало возможным, так как украинские власти окружают себя ложной информацией.