Российские космонавты ответили на вопросы журналистов

О подготовке к выходу в открытый космос, научных экспериментах и праздновании предстоящего нового года на орбите. На эти и многие другие вопросы журналистов ответили российские космонавты в ходе сеанса прямой связи экипажа МКС с Землей.

Пресс - конференцию организовали в подмосковном Центре управления полетами. Сейчас на борту международной космической станции работают трое наших соотечественников - участники 72-й длительной экспедиции - Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.

В ходе общения они рассказали, что в ходе предстоящего в декабре выхода в космос одной из главных задач станет установка на внешней поверхности станции аппаратуры для эксперимента "Монитор всего неба". Интересовал участников беседы и вопрос о том, будут ли космонавты отмечать 1 января.