В Подольске начали орудовать догхантеры

Анастасия во время прогулки намордник с любимого питомца больше не снимает. Это пока единственный способ огородить собаку от мучительной смерти. В Подольске сейчас орудуют догхантеры, которые разбрасывают на собачьих площадках пропитанные крысиным ядом лакомства для животных. Один из таких отравленных кусков мяса незаметно для девушки и подобрала её собака.

Девушка обратилась в поликлинику. Ветеринар предположил, что это реакция на укус клеща. Поставили вакцину. Но диагноз оказался неверным, у собаки началась аллергия. В предобморочном состоянии Анастасия перевезла питомца к другому ветеринару.

Без малого сутки собака пролежала под капельницей. По словам специалистов, самостоятельно организм животного нейтрализовать крысиный яд не может. Через несколько дней наступает смерть. И важно успеть ввести противоядие.

"Крысиный яд - он сначала поражает ЖКТ, а потом поражает и головной мозг – ЦНС. После того, как большое количество попадёт яда в кровь, всосётся, что и следовало ожидать после пятидневного лечения самостоятельно, собаки уходили в судороги, с высокой температурой до 43. Ну и, конечно, когда температура 43, уже нет возврата. Мы не можем понизить", - рассказала главврач Тамара Черноусова.

Но далеко не все случаи заканчиваются столь же успешно. Кто-то пытается лечить самостоятельно и делают это, зачастую, неправильно. Другие просто не успевают дойти до ветеринаров – породы маленьких собак и кошки от крысиного яда погибают довольно быстро. Кроме того, сейчас последствия подлых действий догхантеров стали замечать и в Москве, говорят врачи. И советуют владельцам собак подавать коллективные заявления в полицию. Так негодяев всё-таки могут начать искать. А чтобы собрать доказательства, что это умышленные попытки убить животных, к решению проблемы подключился и Московский зоопарк.

"В настоящий момент я как физическое лицо предложила помочь с оплатой токсикологических анализов, чтобы определить тип яда. Так же постаралась помочь информационно. Совместно с нашими ветеринарами мы подсказали владельцам собак клиники с сильными отделениями реанимации. Также предложили свою консультационную помощью, составили памятку для владельцев собак", - отметила Светлана Акулова, генеральный директор "Московского зоопарка".

Ветеринары призывают владельцев собак при симптомах отравления у животного незамедлительно везти питомца в клинику. Это спасёт жизнь. Потому что помочь в домашних условиях от такого рода отравления практически невозможно.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"