В зале "Зарядье" приготовили новый проект для детей

Зал "Зарядье" подготовил новый проект для детей. Их познакомят с известными композиторами и научат музыкальной грамоте - играя! А помогут в этом интерактивные, мультимедйные и театральные спектакли. Симфонические, органные и джазовые концерты будут представлены в форме, которая понятна юным зрителям.

"Готовить проект для детей - это гораздо сложнее и ответственнее, чем для обычной, взрослой аудитории, это требует гораздо больше сил, внимание детей сейчас довольно сложно удержать длительное время, а здесь речь идёт о том, что как минимум одно отделение может длиться 40-45 минут", - рассказал генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье", художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра, дирижёр Иван Рудин.