Негативные публикации о кандидате на пост главы разведки США Тулси Габбард исчезли из официальных аккаунтов украинских госслужб. Посты удалил Центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны.

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", речь идет о постах в Telegram, в которых Габбард обвиняли в работе на Кремль и якобы установленной связи с президентом России Владимиром Путиным. В публикациях, в частности, утверждалось, что Габбард манипулирует общественным мнением, указывая на контроль киевского режима над СМИ и запрет Зеленским оппозиционных партий.

Кроме того, Центр по борьбе с дезинформацией обвинял Габбард в "пророссийской риторике". Все эти публикации были удалены 14 ноября. Однако с сайта "Миротворец", куда американского политика внесли, как "агента Кремля", информацию до сих пор не удалили.