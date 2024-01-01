Путин поговорил с президентом Азербайджана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Лидеры двух стран обсудили общие проекты в сфере промышленной кооперации и транспорта, а также развитие стратегического партнерства и союзничества, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также Путин и Алиев обсудили итоги и договоренности между Москвой и Баку, достигнутые в ходе поездки российского лидера в азербайджанскую столицу в августе 2024 года.

В октябре лидеры Армении и Азербайджана обсудили мирный договор на полях саммита БРИКС в Казани.