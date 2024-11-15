В Кремле объяснили, в чем проблема работы YouTube в России

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин в беседе с главой "Мосфильма" Кареном Шахназаровым обещал рассмотреть проблему замедления YouTube.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, YouTube не хочет выполнять законы России, хотя обязана это делать.

"Действительно, президент сказал, что он посмотрит на эту проблему, хотя там есть и часть этой проблемы, связанной исключительно с позицией хозяина этого сервиса", - передает его слова РИА Новости.

Работа YouTube не является приоритетной на повестке дня россиян, все вопросы, связанные с замедлением площадки, нужно адресовать в Роскомнадзор.

Накануне глава "Мосфильма" рассказал о разговоре с Путиным про замедление видеохостинга YouTube. По мнению Карена Шахназарова, замедление платформы в нынешних реалиях нецелесообразно.

"Многие граждане, которые пользуются YouTube, там смотрят кино. Он выслушал и сказал: "Я разберусь", - рассказал Шахназаров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".