Длительный визит секретаря Совета безопасности России Сергей Шойгу в КНР — это звено в цепи отношений особо привилегированного партнерства между странами. Такое заявление сделал в пятницу, 15 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как пояснил представитель Кремля, "поездка является одним из звеньев в цепи этого широкого диалога", который продолжают развивать Москва и Пекин.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия удовлетворена политической волей КНР в развитии отношений привилегированного партнерства, сообщает ТАСС.

При этом Китай, развивая партнерство с Россией, признает суверенное право нашей страны выстраивать отношения с другими государствами. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь отмечал, что Пекин не вмешивается в военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна, поскольку это их собственное дело.

Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркивал, что саммит БРИКС, который состоялся в Казани, увенчался полным успехом, он будет способствовать дальнейшему укреплению стран Глобального Юга и стабилизации международной ситуации.