Кремль: Все участники программы "Время героев" будут востребованы

Участники программы "Время героев", еще не получившие назначения, остаются в кадровом резерве и будут востребованы. Об этом рассказал в пятницу, 15 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос о том, для чего открыли набор во второй поток программы, если назначения получили еще не все участники первого потока.

Песков подчеркнул, что "эти люди — они остаются в резерве, и они все востребованы", а назначения — это "постоянный процесс, это не разовые какие-то акции".

Политик, которого цитирует РИА Новости, также отметил, что участники спецоперации, вернувшиеся домой, востребованы обществом: "Их уважают, к ним относятся как к героям, их слушают, на них равняются".

Ранее сообщалось, что бывший мэр Краснодара Евгений Чернышов, который отправился добровольцем на спецоперацию, по возвращении принял участие в программе "Время героев". Президент назначил его врио главы Тамбовской области.

Песков подчеркивал, что назначения на государственные посты выпускников программы "Время героев", адресованной ветеранам боевых действий и участникам спецоперации, носят рациональный характер — никакой кампанейщины в этом вопросе нет и быть не может.