Подразделения ВС России заняли центр Курахова. Город почти в полном окружении. Чтобы замкнуть кольцо, штурмовым отрядам осталось пройти 5-6 километров, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

Гагин подчеркнул в эфире телеканала "Россия 1", что Кураховское направление — одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. Российские войска контролируют почти половину территории города, идут ожесточенные бои.

Ранее стало известно, что войска ВСУ пытаются выйти из Курахова и окружающих сел. Предположительно, это связано с нехваткой боеприпасов, личного состава и боевого духа. Взятие крупного населенного пункта, расположенного в 46 километрах от Донецка, позволит российским войскам продвигаться дальше на запад.