Вынесен приговор поджигателю мемориала жертвам теракта в "Крокусе"

Щербинский суд Москвы оштрафовал москвича, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус сити холле".

Согласно приговору суда, цели наказания будут достигнуты при назначении наказания в виде штрафа. Зажигалку, признанную вещественным доказательством, уничтожат.

При этом в приговоре отмечается, что осужденный вел аморальный образ жизни, вызванный постоянным употреблением спиртных напитков, сообщает РИА Новости.

Ранее Валерий Дворников объяснил, почему поджег мемориал. По его словам, там было слишком много игрушек, а он посчитал это излишним. В администрации сельского поселения Десеновское, где произошел инцидент, рассказали, что мемориал восстановили.

Между тем произошел новый инцидент, имеющий отношений к памяти жертв теракта. Правоохранительные органы заинтересовались видеороликом в интернете, на котором две девушки 17 и 18 лет, смеясь, заявили, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". Ведется доследственная проверка на предмет публичного оправдания терроризма.