Европейскому союзу необходимо пересмотреть санкции против России. Такое мнение высказал в пятницу, 15 ноября, венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Политик, которого цитирует Reuters, подчеркнул, что "санкции должны быть пересмотрены, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся".

Как отметил Орбан, необходимо также сокращение бюрократии, потому что "существует множество идиотских правил", а "цены на энергоносители должны быть снижены во что бы то ни стало".

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер подчеркивал, что мира на Украине нельзя будет достичь без участия в переговорах президента России Владимира Путина. Нехаммер, который уже лично встречался с российским лидером, заявил, что "если это будет полезно, если поможет, я бы сделал это снова".

Депутат Госдумы Михаил Делягин, говоря о диалоге России и Запада, отмечал, что "бывает ситуация, когда повышение уровня взаимопонимания не снижает остроту конфликта, а повышает".