У парламента Абхазии раздались выстрелы

В Абхазии продолжаются беспорядки, вызванные вопросом подписания инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие в Сухуме прорвались на площадь перед парламентом Абхазии.

На улицу вышли порядка 2,5 тысячи человек, передает ТАСС. Протестующие попытались прорваться на территорию парламента, протаранив автомобилем металлическое ограждение. Были слышны выстрелы.

Правоохранительные органы применяют слезоточивый газ и дымовые шашки. Министр внутренних дел и глава службы госбезопасности Абхазии вышли для проведения переговоров с протестующими.

Беспорядки начались 11 ноября после попытки демонстрантов напасть на депутата абхазского парламента после внеочередной сессии. Протестующие окружили здание Службы госбезопасности Абхазии, перекрыли движение по двум мостам и заблокировали республиканскую трассу.

Оппозиция выступила против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, который позволил бы российским компаниям реализовывать на территории республики свои инвестиционные проекты. По мнению противников, этот документ "даст олигархам безмерные льготы и зеленый свет на распродажу Абхазии". Соглашение могут подписать 15 ноября.