Российские военные установили триколор в двух селах Черниговской области Украины. Солдаты проникли на украинскую территорию через плохо охраняемую границу, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

На опубликованных в Telegram кадрах видно, как трое российских солдат выходят из леса и направляются к разбитому мосту. Группа прошла к селам Гремяч и Муравьи, закрепила там флаги России.

По данным Рожина, украинских пограничников на месте не оказалось, так как их всех перебросили к Курску. Что именно планировали предпринять российские военные на этом направлении, пока не сообщается.