Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Учеба, юридические дела, покупка билетов – эти сферы требуют сегодня особой внимательности. Возможны непредвиденные изменения, ошибки или нестыковки.

Тельцы

Будьте осторожны в финансовых вопросах и избегайте любых рисков. Информация, полученная сегодня, может быть неверной, либо возникнет какая-то путаница.

Близнецы

Ретро Юпитер в вашем знаке совсем запутался и приуныл после конфликта с Меркурием. Вам не стоит принимать решения сегодня и делать какие-либо выводы.

Раки

Заботьтесь о своем здоровье и уделяйте внимание образу жизни. Меркурий и Юпитер подталкивают к неосторожности, ваша задача – не попасться на эту уловку.

Львы

Творческие проекты представителей этого знака могут столкнуться с проблемами. Ваша креативность сегодня не на высоте, так что лучше переключиться на более простые дела и обязанности.

Девы

Возможны недоразумения и конфликты как дома, так и на работе. Будьте готовы к тому, что придется делать выбор между деловой сферой и семейными интересами.

Весы

Поездки и переговоры потребуют от вас осторожности. Будьте готовы к изменениям планов и старайтесь не давать обещаний – скорее всего, исполнить их будет трудно.

Скорпионы

Будьте осмотрительны в расходах. Сегодня довольно своеобразный день, когда вы можете попросту переоценить свои возможности и купить то, что вам не по карману.

Стрельцы

Ваш Меркурий попал в зону влияния ретро Юпитера в Близнецах, который раздает обещания направо и налево и любит приврать. Не будьте как Юпитер, это не к добру!

Козероги

Предложения из интернета, особенно из закрытых сообществ и чатов, скорее всего, окажутся преувеличением. Не обращайте внимание на рекламу сегодня.

Водолеи

Старайтесь избегать поспешных решений и не торопитесь вступать в баталии в социальных сетях. Будьте заняты чем-то серьезным – это лучший способ провести этот день.

Рыбы

Публичные выступлениям сегодня могут пойти не по сценарию, как и собеседования, деловые встречи. Не позволяйте никому нарушать ваши личные границы.