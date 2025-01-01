Еврокомиссия (ЕК) в своем осеннем макроэкономическом прогнозе исходит из того, что конфликт на Украине будет продолжаться в 2025-2026 годах.

Авторы доклада исходят из сценария сохранения "геополитической напряженности на Украине" и всех санкций против России "на весь прогнозируемый период".

При этом Politico пишет, что в Евросоюзе и даже в Киеве "тайно вздохнули с облегчением" из-за того, что Трамп может положить конец конфликту на Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что Украина теряет территории и проигрывает на фронте России. Необходимо вывести киевский режим "в положение для стабилизации фронта и затем возвращения территорий".

Между тем избранный президент США Дональд Трамп продолжает уверять, что положит конец конфликту на Украине. Однако источники утверждают, что у американского политика пока нет ни предметного плана, ни конкретных людей, чтобы исполнить свое обещание.