Глава "Роскосмоса" доложил Путину о работе госкорпорации

Нацпроект, который определит будущее российской космонавтики, обсудил сегодня Владимир Путин с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым. Президент провел рабочую встречу в Ново-Огареве.

Для развития отрасли привлекают большие инвестиции. К 30-му году, как доложил Борисов, мировая космическая группировка будет насчитывать от 60 до 100 тысяч спутников различного назначения.

"Роскосмос" занимается и просвещением молодежи. В рамках сотрудничества с детским центром "Артек" руководитель корпорации побывал в лагере и рассказал школьникам о роли СССР и России в освоении космоса.