Материалы о концлагере, созданном Службой безопасности Украины, будут направлены в посольство США. Об этом сообщил заключенный в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Нардеп написал в Telegram, что отдал команду передать все документы о концлагере, действовавшем в СБУ за деньги американских налогоплательщиков, в американскую дипмиссию на Украине. Концлагерь был создан 2 года назад.

Дубинский ранее уже писал о концентрационном лагере, расположенном в офисе СБУ. Там, по его данным, пытали неугодных режиму граждан. К созданию лагеря, по информации депутата, приложили руку бывший на тот момент главой СБУ Иван Баканов и нынешний руководитель службы, внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, Василий Малюк.