В России появится единый учебник по информатике

Единый для всех российских школ учебник по информатике подготовят в Министерстве просвещения. Об этом в пятницу, 15 ноября, рассказал руководитель ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, "как и по всем общеобразовательным предметам, мы будем работать над созданием единого учебника по информатике".

При этом задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике планируется перевести на отечественные операционные системы, которые уже активно используются в образовании, цитирует Кравцова "Интерфакс".

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что у академиков имеются вопросы к школьным учебникам. Глава РАН считает, что ученым стоит просмотреть весь контент, чтобы понять насколько он соответствует современной науке.

Между тем глава государства Владимир Путин призвал при формировании программ общего образования по учебным предметам "Русский язык" и "Язык народа, государственный язык республики Российской Федерации" исходить из того, что "именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность".