Российские войска освободили пять населенных пунктов за неделю в зоне специальной военной операции.

Группировка "Запад" взяла под контроль село Колесникова Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск "Центр" освободили Вознесенку, Волченку и Степановку в Донецкой Народной Республики (ДНР), а подразделения "Востока" - Ровнополь в ДНР.

За неделю ВС России нанесли 42 групповых удара по объектам энергетики Украины, инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, складам с беспилотниками, взрывчатыми веществами и горючим.

ВСУ потеряли более 4715 военнослужащих, более 90 единиц военной техники и более 20 полевых складов с боеприпасами.