Спасатели обнаружили арсенал боеприпасов в подмосковной Лобне

Спасатели обнаружили целый арсенал боеприпасов в квартире жилого дома в подмосковной Лобне. На номер 112 позвонил недавно купивший это жилье гражданин. Он начал делать ремонт и нашел смертоносные предметы, когда вскрыл пол.

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса, в тайнике, вскрытом в четверг, 14 ноября, находились снаряды, мины, гранаты и патроны. На месте работали сотрудники 317-й пожарно-спасательной части территориального управления №1.

Для начала спасатели эвакуировали жильцов многоквартирного дома. Затем совместно с работниками МВД организовали оцепление опасного места и вызвали саперов. Обнаруженным арсеналом занимается Следственный комитет.