Украинская армия за минувшие сутки потеряла на курском направлении более 100 военнослужащих.

Кроме того, ВС России уничтожили 11 единиц техники, в том числе один танк, сообщили в Минобороны России.

Общие потери украинской армии с начала вторжения в Курскую область составили более 32,6 военнослужащих и более трех тысяч единиц военной техники, включая 213 танков.

За минувшие сутки ВС России нанесли поражение 14 бригадам ВСУ, поразили живую силу и технику противника в районах 17-ти населенных пунктов. Авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.