Роскомнадзор заявил об отсутствии изменений в работе YouTube

Изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается. Об этом в пятницу, 15 ноября, рассказали в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

Что касается сообщений GlobalCheck о том, что доступ к YouTube появился у некоторых российских операторов, в Роскомнадзоре напомнили, что указанный сервис предназначен для проверки доступности IP-адресов и сайтов на предмет того, заблокированы они или нет.

GlobalCheck не проверяет качество работы сервиса, цитирует сообщение Роскомнадзора ТАСС.

Ранее в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин в беседе с главой "Мосфильма" Кареном Шахназаровым обещал рассмотреть проблему замедления YouTube. Вместе с тем в администрации главы государства напомнили, что изначальная причина — в том, что видеохостинг пренебрегает российскими законами.

До того в России видеохостинг YouTube перестал открываться в интернет-браузерах на персональных компьютерах. Это произошло как следствие действий по замедлению сервиса, который, по выражению сенатора Алексея Пушкова, "проводит, скажем так, недружественную политику по отношению к России".