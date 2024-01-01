Москалькова попросила у Минобороны разъяснений по демобилизации

Уполномоченный по правам человека при президента России Татьяна Москалькова обратилась к Министерству обороны с просьбой прояснить механизм демобилизации военнослужащих.

Омбудсмен рассказала о случаях, когда призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации того или иного военнослужащего, оно доводится до командира воинской части, а у того нет механизма демобилизации.

Москалькова поинтересовалась, "какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека". Этот вопрос был задан замначальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александру Серговенцеву, хотя омбудсмен признала, что "это не совсем ваше, это кадровая служба Минобороны".

Серговенцев заверил, что передаст этот вопрос начальнику главного управления кадров Минобороны, сообщает РБК.

Ранее на Украине признали провал плана мобилизации, составленного на 2024 год. Член комитета Верховной рады по обороне Соломия Бобровская рассказала, что "с сентября начала проседать мобилизация, осень пошла на спад".

Тем временем предложение разрешить бойцам Вооруженных сил Украины демобилизоваться после 36 месяцев службы было исключено из итоговой версии законопроекта об усилении мобилизации — в командовании ВСУ испугались, что лишатся опытных военных.