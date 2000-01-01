"Двери с помоек": как волонтеры спасают историческое наследие Санкт-Петербурга

Гражданское общество, о котором сейчас так модно говорить, это далеко не только некое пространство, где люди могут свободно выражать свои мнения и участвовать в жизни государства. Это когда люди понимают, что нельзя только требовать от государства, что нужно самим что-то делать. Не для себя, для общества. Во многом именно появление работающего гражданского общества определяет зрелость населения страны. У нас примеров проявления этой зрелости уже достаточно много, чтобы можно было говорить о сформировавшемся явлении. Волонтёры, работающие на победу, люди, помогающие в хосписах и собачьих приютах, те, кто находит время и желание сохранить историческое наследие нашей страны. Такие, как, например, участники питерского проект "Двери с помоек", спасающие старый Петербург.

Огромная лиственнично-дубовая дверь выглядит как новая, хотя ей больше ста лет. Она украшала парадный вход в один из домов исторического центра Петербурга. Жильцы захотели вернуть ей первоначальный вид, собрали деньги и отправили на реставрацию.

"И технология, и материал, начиная с заготовки леса, какая она была тогда и какая она сейчас, все очень отличается. Люди это понимают, начинают постепенно понимать, и видят в этом историческую ценность, эстетическую ценность", - говорит Валентина Манн, сооснователь проекта "Двери с помоек".

Это очень редкая история, говорят в мастерской. В основном все, что здесь есть, люди выбросили после ремонтов. Деревянные двери, рамы, стулья из старых петербургских домов - для многих это неформатный и устаревший хлам. Основатели проекта "Двери с помоек" видят в них уникальное наследие, десятилетиями впитывавшее энергию, дух и сокровенные тайны великого города.

Когда Валентина Манн с друзьями только начинали, ими двигало общее неприятие ко всему типовому и любовь к самобытным мелочам. Санкт-Петербург наполнен ими, как шкатулка сокровищами. Первые найденные на помойке венские стулья они отремонтировали для себя. Результаты выложили в соцсеть. И удивились, как много оказалось единомышленников. Это был 2019 год, очень необычное время.

"Ковид, мы все сели дома, начали смотреть вокруг, начали смотреть на свои дома, под ноги, на фасады. И больше как-то развернулись в себя. Огляделись вокруг себя и увидели, что красота есть, надо просто сдуть с нее пыль", - говорит Манн.

Жители домов исторического центра, узнав об энтузиастах, стали сами отдавать им свои старые двери или оконные рамы, а заодно интересоваться: можно ли как-то облагородить и те, что стоят в парадных? Так, вместе с реставрационной деятельностью, началась волонтерская.

Совпадение или нет, но примерно в то же время в Петербурге начали работу представители еще одного российского общественного движения. Его основали студенты Московского архитектурного института. Свое дело в шутку назвали "инициатива низов". Получилось точно по Ильичу:

"Наследие в удручающем состоянии, и нужно с этим что-то делать. Но государство не справляется, просто потому что ресурсов на все просто не может хватить, сразу всем не помочь. Поэтому была такая идея - создать общественный фонд, который на средства граждан России будет проводить какие-то реставрационные работы от мала до велика. Мы не знали если честно, как это все будет, не ожидали такого большого отклика, так как были условно первой такого рода организацией и получили много положительных отзывов. И с тех пор вот мы работаем уже шесть лет", - говорит Марика Шашко, руководитель проектов благотворительного фонда "Внимание" в Санкт-Петербурге.

За шесть лет сборная команда волонтеров потрудилась на десятках адресов. Говорят: это словно чистить старинное столовое серебро и наслаждаться его волшебным преображением.

Парадная в историческом центре, дореволюционный дом. Здесь отреставрировали входные двери, расчистили камин. Их работа оказалась настолько вдохновляющей, что один из жильцов квартиры в этой парадной за свой счет установил огромное зеркало. И весь интерьер совершенно преобразился. Недавно активисты работали в доме на улице Рубинштейна, где жил писатель Сергей Довлатов. Расчистили от масляной краски старинную печь.

Они волонтёрят не только в Петербурге, а по всей России, но город на Неве считают для себя показательным. Здесь получилось реализовать самый крупный и дорогостоящий проект. Величественно ветшающий Дом Бака 1904 года постройки - огромное здание уникального архитектурного решения и некогда роскошного убранства на Кирочной улице. Несмотря на просьбы и письма жильцов, за 120 лет дом ни разу капитально не ремонтировался, хотя пережил два прямых попадания авиабомб. После войны постепенно исчезли ковры с лестниц, украли люстры, витражи из окон и огромные зеркала, в 1960-х была спилена фигурная решетка лифта, а в 1990-х собственники квартир демонтировали и выкинули камины. В начале 21 века произошла последняя, самая болезненная утрата.

"2000-й год, по городской программе под эгидой "безопасных парадных", заменили внутренние двери на железные. Мы теряем наши внутренние двери. Мы думаем, что они распилены и выброшены на помойку, что для меня было полным кощунством. Не могу себе представить, как можно было взять дверь, которая является предметом искусства, не хуже дверей Эрмитажа, распилить на куски и выкинуть", - возмущается Марина Жукова, жительница дома, председатель совета дома, руководитель инициативной группы жильцов.

Одну пару дверей чудом удалось найти спустя многие годы - их подобрал известный городской декоратор. Вот тогда инициативные жители с помощью волонтеров задумали грандиозное и на первый взгляд нереальное: с помощью фонда резные дубовые двери вернуть, недостающие части восстановить.

"Мы четыре года проходили все бюрократические этапы согласования, это действительно очень трудный путь, в одиночку не справиться", - говорит Марика Шашко, руководитель проектов благотворительного фонда "Внимание" в Санкт-Петербурге.

На этот проект общественникам удалось собрать невероятную и пока рекордную сумму - почти 7 с половиной миллионов рублей. Сейчас во входных тамбурах идут последние работы. В понедельник запланировано торжественное открытие: с ленточкой и речами. Приглашены все жильцы. Для них это - поистине переосмысление всей истории дома.

Блистательную корону петербургской архитектуры и сейчас украшают самые яркие бриллианты - здания с так называемым охранным статусом. Домами-памятниками федерального или регионального значения занимаются профильные комитеты, а живут в них состоятельные люди, которые могут себе позволить собрать внушительную сумму на реставрацию декора. Основной жилой фонд старого города - те самые доходные дома, ныне - обычные квартиры, включая легендарные коммуналки. Такие здания управляются обычными компаниями, которые, как правило, не делают различий между типовой застройкой и домом с историей. Моют-подметают. И на этом все.

Таких "непарадных" парадных в Санкт-Петербурге еще сотни и тысячи. Но и обращений в фонд, в мастерскую "Двери с помоек" все больше. Люди хотят видеть городскую красоту не только в музеях. И теперь убеждаются, что это возможно. Молодые энтузиасты всего за несколько лет сделали то, что не удавалось целым поколениям петербургских управленцев и коммунальщиков. Своим неравнодушием они качнули маятник гражданского сознания в другую сторону. Спасая петербургские двери, камины или оконные рамы, они реанимируют мышление современных горожан, возвращают к тому, как думали их предшественники. Что дом каждого начинается не с дверей квартиры, а гораздо раньше. Что, объединившись, даже в пределах соседских отношений можно решить очень многие проблемы. И сохранение исторического и культурного наследия - это лишь одна из них.