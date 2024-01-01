Сад завял, сажайте новый: о демократии и благоденствии на западный манер

Услышав когда-то слова Жозепа Борреля про "сад и джунгли" в отношении Европы и большей части остального мира, нногие были возмущены, назвав это заявление расистским.

"Европа – это сад, мы создали этот сад. Все здесь работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. Остальной мир – это не совсем сад. Большая часть остального мира – это джунгли", - сказал тогда главный евродипломат.

Потом, правда, поспешил извиниться. Якобы он не то имел ввиду. И скандал, в общем-то, затух. Ну, с кем не бывает. Политик пожилой. Ляпнул, не подумав. Но на деле оказалось, что этот спич был вовсе не бредом старого евробюрократа, а сутью целой экономической теории, за которую троим западным ученым в этом году присудили премию Нобеля.

"Демократия напрямую способствует экономическому росту, но это происходит не сразу и не легко. И заставить работать демократию непросто. Но в целом страны, которые проводят демократические реформы, развиваются быстрее и более правильным образом", - заявил Дэрон Аджемоглу, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2024 год.

Вопрос только в том, что есть правильно, а что нет? И для кого? Взять, например, коммунистический Китай, который давно уже экономически обогнал светоч демократии - Соединенные Штаты. Правильно он развивается или нет? С точки зрения самих китайцев - безусловно, да. С точки зрения Запада, разумеется, нет. Или вот наша страна. По мнению США, ЕС и прочих примкнувших к этому "саду", в России тоже никакой демократии нет и в помине. При этом российская экономика продолжает серьезно расти. Страна идет вперед, по многим показателям давно уже обогнав чопорных европейцев и заносчивых американцев. Причем в условиях беспрецидентных санкций. Однако ни Россию, ни Китай Дэрон Анджемоглу и Джеймс Робинсон в своей работе ожидаемо не упоминают, приводя в качестве примера КНДР и Южную Корею, страны наиболее подходящие под их теорию.

"КНДР изначально замкнулась в себе. И создала систему, которая явно выгодна очень не многим. И разница в развитии КНДР и Южной Кореи, где развиты инклюзивные институты и демократия, очень заметна. Хотя изначально обе эти территории находились в равных условиях", - объяснил Джеймс Робинсон, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2024 год.

Пример с точки зрения западной пропаганды действительно удачный. Но именно пропаганды, а не научной работы, за которую дают Нобеля. Разница в развитии двух Корей, безусловно, очевидна. Однако дело тут не только в политическом строе. Из южан американцы сделали витрину, вкачивая туда миллиарды и технологии. При этом благополучие там наступило относительно недавно. Северян же душили санкциями на протяжении десятилетий. И продолжают это делать сейчас, мешая развиваться. При чем тут вообще демократия?

"Это пиар-кампания, которая проводится такой организацией, как Нобелевский комитет. Смысл этой кампании - "правильно то, что делаем мы, остальное неправильно". Таким способом можно всегда взять людей под контроль. В конечно счете самый яркий пример такой кампании - это казино. Вот тот, кто пишет правила в казино, тот и выигрывает. Хотя все по-честному. Так и здесь. Нобелевская премия по экономике сегодня - это премия за пропаганду", - указал политолог Дмитрий Журавлев.

Сравнением Южной Кореи и КНДР дело там, разумеется, не ограничивается. Также проводится некий анализ колониальной эпохи, в которую Европа активно богатела, выкачивая из других стран ресурсы. То есть, по сути, грабя их. Так нобелевские лауреаты не говорят. Они, напротив, считают, что именно наличие богатств и стало причиной упадка тех стран, откуда Запад выкачал все, что успел. Там же, где забрать быстро было нечего, утверждают господа-ученые, напротив, развивались гражданские институты.

"Например, Испания, как известно, стремилась быстро добыть как можно больше золота в своих латино-американских колониях. А в Северной Америке не было таких легких богатств, и поэтому поселенцы развивали там экономику, которая стала основой для процветания людей", - подчеркнул Стив Форбс, американский издатель, бизнесмен и политик.

То есть Индия, например, сама виновата, что у нее было что украсть и вывести. Как и десятки других стран, которые до сих пор не могут выкарабкаться из той ямы, в которую они попали благодаря западным благодетелям. Они ведь хотели как лучше. Правда, для себя. Как, впрочем, и сейчас. Заворачивая это все в теорию про демократию, которой долгие годы пичкают весь мир лишь с одной целью - сохранить над этим миром контроль.

"Мысль сквозная. Она немного трансформируется, но смысл ее остается прежним. Что вам надо много трудиться, чтобы достичь того уровня, которого достигли западные страны. А пока вы должны помогать процветанию Запада. Примерно вот такой смысл. И те, кто этой мыслью проникается, объявляются, скажем, лояльными политиками. Те, кто подвергает сомнению этот подход, они объявляются нелояльными политиками. Оппонентами. А там дальше уже ярлыки можно придумывать самые разные", - рассказал политолог Владимир Оленченко.

Но дело в том, что это все перестало работать. Потому как однополярный мир ушел в прошлое. Вместе с прежним миропорядком, основанным на западных правилах, которым все беспрекословно следовали. И сам Запад для этого сделал немало. Об этом очень много говорили эксперты Валдайского клуба.

С этим был согласен и Владимир Путин: "Прежние гегемоны, привыкшие еще с колониальных времен повелевать миром, все чаще с удивлением обнаруживают, что их перестают слушаться. Попытки силой удержать ускользающее могущество ведут лишь к всеобщей нестабильности и росту напряженности, к жертвам и разрушениям. А вот того результата, к которому стремятся желающие сохранить свою абсолютную, безраздельную власть, такие попытки все равно не обеспечивают. Потому что ход истории остановить невозможно. Вместо того, чтобы осознать тщетность своих устремлений, объективный характер перемен, некоторые западные элиты, кажется, готовы пойти на все, чтобы не допустить появления новой международной системы, отвечающей интересам мирового большинства".

Системы справедливой и равноправной для всех участников. С одной стороны кажется, что это утопия. С другой стороны, есть БРИКС, где данные принципы уже реализованы.

"Достаточно лишь присмотреться к организации БРИКС. Там сейчас экономическое сотрудничество обсуждают не меньше, чем военное и дипломатическое. Игра на международной арене в ближайшем будущем будет состоять в установлении равновесия между этими державами и отнюдь не в дальнейшем выстраивании миропорядка по стандартам неолиберализма, которые последние сорок лет устанавливали США", - пишет Le Figaro.

Приверженцы этой модели во главе с Вашингтоном уже сейчас напоминают тоталитарную секту, члены которой своими действиями вредят себе же. Взять для примера ту же Германию, экономика которой скатилась в рецессию. Промышленность переезжает в другие страны или банкротится. Растет госдолг. И это главная страна цветущего европейского сада, который заметно завял.