Хорошо в Бундестаге смеется тот, кто смеется последним. Заседание парламента, по всей видимости, переполнило чашу терпения немецких правящих кругов. После долгих месяцев согласования группа из 113 депутатов официально потребовала запретить деятельность партии "Альтернатива для Германии". Между прочим - одной из крупнейших оппозиционных сил страны. Причем оппозиции реальной. А не каких-то там цитата "шольцезаменителей".

Закрытые заводы, деиндустриализация, падение доходов и уровня жизни немцев. Рост количества преступлений, совершаемых мигрантами, в том числе и сексуальных. Немецкий BILD даже приводит слова одного из депутатов: "Не пора ли нам организовать отдельные вагоны для женщин в берлинском метро?". В общем, о чем только ни говорила Алиса Вайдель - сопредседатель "АДГ". Но ни слова об Украине или России. Однако каждый услышал исключительно то, что хотел. Маккартизм в современном немецком исполнении.

Спор "Так кто же у них там истинные демократы?" вылился в запрос Конституционному суду страны проверить деятельность "АДГ" на предмет соответствия основному закону. А заодно вынести этот вопрос на голосование в немецком парламенте. Мол, исключительно порядок - ничего личного. Но за протокольными формулировками, подчеркивают эксперты, скрывается "охота на ведьм". В трех немецких землях, где "Альтернатива для Германии" продемонстрировала лучшие показатели (в ландтаге Тюрингии у нее вообще большинство мест), региональные отделения признали экстремистскими. Не исключив, однако, из политического процесса.

За "АДГ" пристально следит немецкая контрразведка. А деятельность партии квалифицирована как "вызывающая подозрения". Власти работают слаженно и методично, выбирая конкретные цели. Вот, например, пока еще депутат Бундестага от "АДГ" Маттиас Моосдорф. Талантливый виолончелист и почетный профессор российской академии музыки имени Гнесиных. "Пока гремят пушки, музы должны молчать", уверены те, кто в Германии призывают лишить Моосдорфа депутатского мандата. Тот даже под колоссальным нажимом не готов отказаться от российского звания. Однако теперь под ударом вся партия.

"Это не первая попытка, не вторая и не третья. Только что в Германии была разнесена подпольная ячейка правых радикалов, которую привязывают к "Альтернативе для Германии". Но как ни странно, член партии "ХДС" предоставил им что-то типа кредита, что-то типа недвижимости, что-то типа дома, где можно заседать. И он полностью отрицает свою причастность к ультраправым, но дело в том, что он до этого тоже предоставлял такую же услугу. И это - член "ХДС", но об этом - молчок. Точно так же, как использовать сейчас какой-то повод против Ле Пен, чтобы возбудить против нее уголовное дело", - объяснил политолог Владимир Сергиенко.

Якобы деньги, направляемые Брюсселем на зарплаты помощников евродепутатов, Марин Ле Пен и еще два десятка ее сообщников-однопартийцев тратили на нужды "Национального объединения". Теперь прокуратура требует для политика пять лет заключения. Но главное - запрета занимать государственные должности в течение такого же срока.

"Это – политическое землетрясение. Ведь обвинение просит немедленного исполнения наказания. Это значит, что даже обжалование не остановит этот процесс. Ле Пен сразу же лишится депутатского кресла, и ей следует забыть о президентских выборах 2027 года", - отметила Франсуаза Дегуа, обозреватель французской радиостанции SUD.

"Французская демократия разбушевалась" - так прокомментировали эту новость в нашем МИДе. На деле же власть, как и в Германии, пытается не просто устранить, а совсем отменить популярного конкурента.

Во втором туре президентских выборов 2022 года Ле Пен уступила Макрону 17%. И, в отличие от действующего французского президента, может баллотироваться еще. К тому же это была лишь "взлетная полоса". Выборы в Европарламент стали триумфом "Национального объедения". Во Франции партия заняла первое место. И лишь только благодаря хитрым политическим играм Макрона стала третьей по итогам досрочных выборов в Национальное собрание страны.

Премьера Венгрии Виктора Орбана же называют едва ли не главным европейским правым.

"Не могу поверить вчерашним новостям о Марин Ле Пен. Марин, пожалуйста, помни, что в этой битве мы вместе! И не забывай: преследования со стороны правосудия были решающим шагом к победе президента Дональда Трампа", - написал Орбан в соцсетях.

Как раз это эксперты считают одним из главных катализаторов европейских процессов. 47-й американский президент уже не тот, что был 45-м. В 2016-м победу Трампа многие называли случайной. Мол, он не политик, а популист, которому поверили. Спустя 8 лет стало окончательно понятно - мир меняется. А избиратель пресытился глобализмом и либеральной вакханалией.

"Это очевидным образом демонстрирует кризис экономической системы в Западной Европе, где текущие политические элиты довели ее до кризиса. Промышленность активно выводится в США и Южную Азию. Уровень экономики падает из-за санкционной войны против России. И, естественно, общество винит в этом нынешние элиты. И они воспринимают появление правых популистов, которые долгое время были массовкой, скорее декорацией, нежели участниками политического спектакля, как угрозу. Они опираются на политику запрета, административного подавления", - указал Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба.

У "Австрийской партии свободы" - почти треть голосов избирателей. Это первое место. Однако правительство страны будут формировать без нее. Похожая ситуация и в Нидерландах. Там пришли к соглашению раздать министерские портфели квалифицированным экспертам. Оставив даже лидера победившей партии Герта Вилдерса не у дел. Такая вот европейская демократия. Сами европейцы устали от нее. Люди не узнают своих улиц и городов. Отсюда и запрос на "правые взгляды". А они, подчеркивают эксперты, претерпели эволюцию. Больше никакого национализма, а уж тем более фашизма. Скорее - противопоставление действующей глобальной модели.

"Национальная ориентированность - это в первую очередь прагматика. Прагматика элементарная. 80% мостов в Саксонии находятся в аварийном состоянии. Национальная ориентация - давайте мы мосты будем ремонтировать, а не создавать "фонд мира" и закупать оружие для Украины, чтобы там шла война. И здесь даже не пахнет какой-то ультраправизной. Это просто национально-ориентированное мышление", - уточнил Сергиенко.

Но такое не нравится тем, кто десятилетия паразитировал на общеевропейской повестке и привык снимать все сливки ЕС. Именно они объявили охоту на защитников национальных интересов.

Одна из версий состоит в том, что все происходящее - лишь хитрый план. Подавляя, в общем-то, мирных правых, сильные мира сего специально взращивают настоящих монстров. Да, пока ультраправые идеи считаются маргинальными, и общество к ним не готово. Но ведь это только пока. Из той же Украины "Антироссию" сконструировали всего за 14 лет. По меркам глобальным - буквально мгновение. (

"Появление реальных правых экстремистов под откровенными неофашистскими лозунгами - это вполне возможный вариант. Если вы убираете клапан, куда может уходить народное возмущение, если вы убираете легальную оппозицию существующему порядку и оставляете чисто декоративные партии, то радикалы и протестные настроение начинают скапливаться в подполье. Чем дальше, тем больше. В конце концов, первые звоночки уже есть. В Германии говорили даже о попытке государственного переворота со стороны группы военных. Планы были достаточно несерьезные, но это - показательная модель мышления" - резюмировал Мендкович.

Ну а куда будет направлена агрессия, догадаться несложно. Европе нужны новые идеи и силы для борьбы с восточным соседом. Правда, от зубов и когтей чудовищ "райского сада", показывает практика, страдают в первую очередь его же обитали.