Заморозка конфликта и новый президент: озвучено будущее Украины после инаугурации Трампа

Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Россия никогда не закрывала дверь для переговоров со своими геополитическими соперниками - мяч на их стороне. И Москва терпеливо ждала. Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил первым. Разговор продлился почти час. Практически сразу на официальном сайте Кремля появилось сообщение с подробным изложением беседы.

Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей. Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, Президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом. Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе. Возможные договорённости должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта.

Правда, Шольц, судя по всему, к разговору готовился поверхностно и, став его инициатором, каких-либо новых подходов по украинскому вопросу не продемонстрировал.

"Я разговаривал с президентом Путиным по телефону и призвал его положить конец агрессивной войне России против Украины и вывести свои войска. Россия должна продемонстрировать готовность к переговорам с Украиной – с целью справедливого и прочного мира", - указал Шольц.

"Разговор состоялся по инициативе германской стороны - и в этом его важность. Происходят поиски, попытки сопоставить позиции. Политическая воля к тому, чтобы эти позиции узнавать из первых рук - это, конечно, не может не вызывать удовлетворение. Но, конечно, говорить о каком-то совпадении мнений здесь не приходится. Существуют очень глубокие разногласия", - уточнил Дмитрий Песков.

Уже известно, что до разговора с Путиным Шольц общался с Зеленским и тот просил канцлера не звонить в Москву, потому что это нарушит изоляцию России. Шольц не послушал. Он сейчас вообще вертится как уж на сковородке. Обстоятельства вынуждают. В Германии его партия стремительно теряет очки, а в США на выборах президента победил Дональд Трамп. И это совершенно новый тренд в мировой политике. Соответствовать которому так же трудно, как его и расшифровать. По крайней мере - на данном этапе.

То, что обещание Трампа разрешить конфликт на Украине за 24 часа, - лишь фигура речи и громкое предвыборное обещание, было понятно изначально. Столь серьезный процесс быстрым не может быть по определению. После избрания Трамп свои намерения принципиально подтвердил. Но детали пока приходится собирать буквально по крупицам. Пока наиболее четко их обозначил Wall Street Journal: "Киев не вступает в НАТО на протяжении как минимум 20 лет, США продолжает поставлять на Украину оружие, чтобы предотвратить любое будущее нападение. Линия фронта остается там, где она проходит в этот момент, около нее создадут демилитаризованную зону".

В Москве внимательно следят за подобными сообщениями, но оценивать предпочитают не предвыборные обещания, а реальные дела. Кредит доверия к Западу по многим вопросам, в том числе по Украине, за последние годы был окончательно исчерпан.

"Когда нам говорят, что мы пошли на подписание Минских соглашений только чтобы дать Украине возможность перевооружиться и совсем не собирались мирным образом решать этот конфликт - ну о каком же доверии может идти речь, вы о чем, ребята! Вы прямо публично заявили, что вы нас надули, соврали и обманули. Какое доверие?" – заявил Владимир Путин.

Вот и теперь никаких гарантий, что именно такой план будет утвержден Трампом, нет. Во-первых, "фракция войны" сильна и в Республиканской партии. А во-вторых, на Трампа в предвыборной гонке ставили именно оборонные корпорации. И финансировали. Так что не исключено, что после инаугурации 47-й президент будет вынужден противостоять давлению тех, кто убежден, что с Россией нужно говорить только с позиции силы и расширять поддержку Киева.

"Отсутствие каких-либо ограничений на послевоенную милитаризацию Украины, и на характер ее отношений с Западом, с НАТО, с европейскими странами и с США в области безопасности. Что, естественно, фундаментально противоречит требованию России о демилитаризации Украины. Этот сценарий предполагает сохранение Украины в качестве антироссийского, прозападного и сильного в военном отношении образования. Сохранение угрозы для России со стороны Украины, поскольку она останется в тесной военной и военно-политической связке с Западом", - рассуждает политолог Дмитрий Суслов.

В сентябре Зеленский приезжал к Трампу и презентовал свой так называемый "мирный план", с которым до этого прогастролировал по всем западным столицам. Financial Tmes утверждает, что ряд пунктов в нем был адресован персонально Трампу, словно уже тогда Киев подстилал соломку на случай возможного избрания Трампа.

"Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заинтересовался пунктом из "плана победы" Владимира Зеленского, в котором говорится о разделе важнейших украинских природных ресурсов с западными партнёрами. Также Трамп заинтересовался заменой части сил США в Европе украинскими после завершения конфликта. Очевидно, что ему также близки идеи передачи зависимых от Китая отраслей под контроль США и превентивной проверки инвесторов для Украины, чтобы не допустить туда представителей КНР", - утверждает издание.

Впрочем, это лишь мнение британского издания. Сам Трамп пока никаких оценок не высказывал. И вообще сейчас больше занят формированием своей команды, чем Украиной. Зато Киев после выборов тут же напомни о себе.

"Мы повысили военную подготовку и можем предложить Трампу частичную замену американского контингента в разных регионах, в первую очередь в Европе. Также на Украине имеются запасы редких минералов, в том числе лития и титана. Мы можем разрабатывать их вместе", - говорит Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины.

Киевские власти верны себе. Торговать землями и недрами им не привыкать. Но для России это неприемлемо. Обозреватель Forbes Дэвид Экс в профессии не новичок. К тому же военный журналист. А историю России, судя по всему, изучал плохо. Иначе бы знал лозунг времен Великой Отечественной "Ни пяди земли не отдадим" и современный - "Своих не бросаем". И вот в своей колонке Экс пишет, что, исходя из плана Трампа заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения, Россия может получить около 120 тыс. кв. км украинских территорий, но при этом потерять 700 кв. км Курской области.

"Кремль может понести большие потери, пытаясь ликвидировать Курский выступ. Такая сделка - ликвидация выступа в обмен на сотни или даже тысячи жизней - может быть оправданной для российских властей, но только в том случае, если существует реальная перспектива того, что мирный план Трампа будет реализован", - пишет он.

Похоже, Экс плохо знаком не только с историей, но и с реальной обстановкой на украинском фронте. А она сейчас меняется очень быстро и не в пользу ВСУ. Российская армия продвигается практических на всех направлениях. А ведь в тех же Стамбульских соглашениях, которые Киев с подачи Лондона торпедировал, речь шла о выводе российских войск из Запорожской и Херсонской областей. А теперь это российские регионы. Так что же принципиально нового нам предлагают сейчас?

"То, что предлагают те, кого сейчас пытаются представить как радикально меняющими позицию и желающими остановить войну, они же все равно говорят о том, мол, давайте "действовать по линии соприкосновения", "перемирие на десять лет", "потом посмотрим". Но это те же самые Минские договоренности только в новой "упаковке". Даже хуже", - говорит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Поэтому Россия свою позицию обозначила четко и от намеченных целей отказываться не намерена.

"Повторю то, что сказал Путин: у России есть свои задачи в отношении СВО. Денацификация Украины и демилитаризация. Это самая главная задача. Я считаю, что вне зависимости от тех событий, которые будут происходить на Украине и особенно в связи с тем, что в Вашингтоне поменяется власть, на события СВО они никак не повлияют. Оставив хотя бы на какое-то время этот нацистский анклав в покое, он будет, прежде всего, укрепляться и подпитываться", - говорит Юрий Дудкин, политолог.

Впрочем, Европа в одиночку Украину, если и потянет, то с большим трудом. Неудивительно, что среди европейских политиков настоящие разброд и шатания. Одни продолжают сеять панику из-за мнимой российской угрозы.

"Самый большой риск заключается в том, что этот мирный план может привести к новому замороженному конфликту, который поможет России восстановить силы и попытаться через несколько лет нанести еще один удар", - говорит Лауринас Касчюнас, министр обороны Литвы.

Другие пытаются свои неудачи внутри страны объяснить кризисом на Украине и чужими ошибками. Так, стремительно теряющий популярность пока еще канцлер Шольц заявил, что это министр финансов Кристан Линдер предлагал поддерживать Киев за счёт простых немцев: "Согласно планам экс-министра финансов, речь зашла о финансировании Украины за счёт сокращения пенсий, за счёт изъятия денег у местных сообществ, за счёт средств, которых не хватает для модернизации нашей страны".

Но опыт других, похоже, ничему не учит. Лидеру оппозиционной немецкой партии ХДС Фридриху Мерцу еще только прочат место канцлера, а он уже ставит России ультиматумы: "От России следует ультимативно потребовать прекратить наносить удары по объектам на Украине в течение 24 часов, иначе нужно разрешить бить немецким оружием вглубь России, а впоследствии даже поставить крылатые ракеты Taurus".

Впрочем, про 24 часа мы уже где то слышали. А вот в Париже на встречу собрались президент Макрон и британский премьер Стармер. Как написали СМИ, чтобы объединить усилия и попытаться надавить на пока еще президента США.

"Вопрос выдачи разрешения на использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России будет обсуждаться на встрече... Оба лидера попытаются убедить Байдена дать это разрешение. И в случае, если Байден согласится, избранному президенту США Дональду Трампу после вступления в должность 20 января будет трудно это отменить", - пишет The Telegraph.

А вот это вряд ли. Во-первых, в Вашингтоне не могут не принимать во внимание фактор ядерного сдерживания. Свою позицию по этому вопросу в случае прямого участия Запада в конфликте Россия обозначила четко. А во-вторых, Трамп уже назначил Илона Маска главой нового управления эффективности, которое как раз и займется оценкой решений уходящей администрации, в том числе по Украине.

"Слова "коррупция", "взятки", "воровство" - сродни уже украинской власти, начиная с 1991 года. И, безусловно, об этом знают и в Вашингтоне. Не зря же господин Маск, ближайший на сегодняшний день помощник и сторонник Трампа, говорит о том, что украинская власть за эти несчастные два года прикарманила почти пять миллиардов долларов, которые США выделяли на военные нужды Украины", - говорит политолог Юрий Дудкин.

Так что Киеву грозит масштабный аудит, по результатам которого наверняка встанет вопрос о самом пребывании во власти Зеленского и его команды. По данным нашей Службы внешней разведки, именно такой сценарий сейчас в разработке: "В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" Владимира Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией".

Британское издание Economist утверждает, что выборы на Украине могут пройти в мае и якобы в стране уже мобилизуются региональные избирательные штабы и даже составляется список кандидатов. Однако эта работа не афишируется.

"Конечно же, Зеленский, если он пойдет на следующие выборы, он гарантировано их проиграет. Плюс все коррупционные дела, которые всплывут на поверхность после завершения войны. Поэтому, конечно же, киевскому режиму очень невыгодно завершение боевых действий, и мы видим отчаянные попытки Зеленского на протяжении последних месяцев и недель войну расширить и добиться прямого вступления Запада в войну на Украине", - говорит политолог Дмитрий Суслов.

Все события последних лет свидетельствуют: как только намечались подвижки в урегулировании конфликта, Украина неизменно, сама ли или с подачи западных кураторов, шла на обострение. Чего стоят, например, жестокая террористическая атака на пляж в Севастополе или вторжение в Курскую область. И вдруг в четверг New York Times со ссылкой на источники сообщил, что Киев допускает заморозку линии фронта и рассматривает возможность ускоренного графика переговоров с Россией. Одновременно Трамп заявил, что вскоре назначит спецпредставителя по Украине. Который, видимо и будет продвигать в Киеве инициативы будущего президента, а заодно приглядывать за марионеточным режимом в других вопросах. Ведь из сферы своего влияния выпускать Украину - ближайшего соседа и противника России, новая американская администрация, конечно же не намерена.