Расправа над обидчиками или много шума из ничего: чего ждать от новой команды Трампа?

Хотя инаугурация Трампа состоится только в январе, но уже 13 ноября избранный 47-й президент США триумфально вернулся на "вашингтонские болота". На этой неделе в Америке официально начался переходный период. И буквально через пару месяцев вся власть в стране будет принадлежать исключительно республиканцам – Дональд Трамп займёт кресло в Белом доме, а его однопартийцы обеспечили себе большинство в Конгрессе. Именно поэтому спикер Палаты представителей Майк Джонсон приветствовал Трампа как короля: "Мы в неоплатном долгу перед Трампом, он исключительная фигура в американской истории. Это король возвращения! Он - король, это всем ясно! Дамы и господа, встречайте - 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп!"

Ну а встреча в Белом доме, как и ожидалось, прошла в нервозной обстановке. Во-первых, Трамп до сих пор убеждён, что Байден стал президентом только потому, что фальсифицировал результаты прошлых выборов, и, во-вторых, Дональд естественно помнит, что демократы считают его фашистом и пытаются возложить ответственность за организацию штурма Капитолия в 2021 году, а лично Байден назвал всех его сторонников мусором. Зато теперь Байден изображает из себя блаженного, который за власть не держится.

"Господин избранный президент и бывший президент Дональд, поздравляю Вас и, как мы уже говорили, с нетерпением жду плавной передачи власти, я сделаю всё возможное, чтобы посодействовать этому. Добро пожаловать обратно!" – заявил Байден.

Встреча президентов продлилась два часа, затем Трамп снова вернулся в Мар-а-Лаго, последние дни к этому поместью приковано внимание всего мира. Именно там будущий 47 президент создаёт свою команду, которая в этот раз должна будет осушить "вашингтонское болото" уже окончательно. И новые кандидаты на высокие посты – настоящие хищники, на их фоне ранее утверждённые Роберт Кеннеди-младший, которому предложено отвечать за здравоохранение, и вице-президент Джей Ди Вэнс выглядят как самые безобидные травоядные, хотя таковыми вовсе не являются.

"Левые теряют самообладание, наблюдая за тем, как Дональд Трамп выбирает кандидатов в свой кабинет и на другие высокие посты", - говорит Рита Панахи, политический комментатор Sky News Australia.

Больше всех и демократов, и даже республиканцев раздражают две персоны: мультимиллиардер Илон Маск и ещё один успешный предприниматель - миллионер Вивек Рамасвами. Вместе они возглавят созданное с нуля Министерство по повышению госэффективности, которое будет зачищать другие министерства – неэффективные.

"Ваши деньги тратятся впустую, и департамент по эффективности это исправит!" – заявил Илон Маск.

Рамасвами и Маска объединяют два факта – они умеют зарабатывать и считать деньги, и они никогда не занимались большой политикой. То есть понятно, почему "вашингтонское болото" их заранее невзлюбило. Даже стали поговаривать, что Трамп, похоже, тоже решил создать открытое правительство. А некоторые представители Республиканской партии даже подозревают, что Маск будет править Америкой вместе с 47-м президентом. В качестве доказательства приводят его присутствие во время недавнего телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Кстати, и Маск, и Рамасвами, как и остальные члены новой команды Трампа, считают, что Америка должна прекратить спонсировать Украину, потому что она никогда не сможет победить Россию, а значит, деньги американских налогоплательщиков тратятся впустую. Ну, то есть Киев, похоже, тоже попадает в список неэффективных трат, с которым и должно бороться новое министерство. Вот и Пит Хегсет - будущий министр обороны - ранее говорил, что Америка не должна тратить свои деньги на Украину, и предостерегал от прямого вмешательства США в конфликт, который может закончиться ядерной войной. Но критики команды Трампа над Хегсетом, естественно, смеются. Считают, что телеведущий не может возглавлять Пентагон, даже несмотря на то, что он ветеран боевых действий (служил в Ираке и Афганистане) и имеет блестящее образование, полученное в Принстонском и Гарвардском университетах.

"Это тот парень, который имеет право принимать решения, касающиеся самой мощной армии в мире. Но он явно ничего не знает о вооружённых силах", - рассуждает Вупи Голдберг, телеведущая.

Но, мало того, что 44-летний экс-телеведущий будет руководить министерством обороны США, так он ещё сперва его зачистит. Если верить утечкам, команда Трампа уже готовит список "расстрельных генералов".

"Хегсет попадёт во враждебную организацию, в организацию, которая занимает оборонительную позицию, и это двойное испытание будет особенно трудным", - говорит Марк Кансиан, полковник морской пехоты США в отставке и старший советник центра стратегических и международных исследований.

В этот раз Трамп очевидно вообще не собирается искать лёгких путей. К примеру, чего стоит персона будущего генерального прокурора. Конгрессмена Мэтта Гетца демократы ненавидят давно, он даже, как и Трамп, сейчас находится под следствием, а одно из вымышленных дел – о растление малолетних - уже развалилось.

"Гетц - это худшая кандидатура на пост в правительстве за всю историю Америки. Гетц не только абсолютно некомпетентен, у него абсолютно нет характера", - считает Джон Болтон, экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности.

Вообще-то, у Гетца – юридическое образование и до избрания в конгресс он работал адвокатом. А уж о характере Гетца знает весь Вашингтон. Например, он демонстративно не стал аплодировать Зеленскому во время его выступления в конгрессе и смеялся над его высказываниями о демократии. А ещё, несмотря на политический прессинг, всегда поддерживал Трампа, потому что был уверен в его правоте.

"Мы видели, как Гетц раз за разом набрасывался на разных представителей Министерства юстиции, которых он по какой-то причине считает предвзятыми по отношению к Дональду Трампу. И вот теперь он был выбран, чтобы возглавить то самое министерство юстиции, которое он неоднократно осуждал и порицал", - напоминает Эрик Такер, политический аналитик, США

К реформам стоит готовиться и Разведывательному сообщество США – это его так называемые специалисты постоянно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы. Так вот теперь Нацразведку возглавит Тулси Габбард - и в Вашингтоне, и на Украине её называют исключительно "агентом Кремля", она даже находится в базе экстремистского сайта "Миротворец" за вымышленное "участие в информационных спецоперациях России против Украины".

"Наши лидеры превозносят Зеленского и развязали войну под предлогом того, что мы должны защитить демократию и свободу на Украине. Что ж, давайте посмотрим, какую демократию Зеленский ведет на Украине. Он закрыл все оппозиционные СМИ, посадил своих оппонентов в тюрьму, атакует церковь. Это больше похоже на диктатуру или авторитарное правительство", - заявляет Тулси Габбард, кандидат на пост директора Национальной Разведки США.

Ну и Госдеп США возглавит политик, который в представление не нуждается. Причём, сенатор Марко Рубио, пожалуй, единственный в команде Трампа, который из статуса соперника перешёл в статус соратника. Ещё недавно они оба боролись за пост президента, а теперь Рубио займётся внешней политикой. И его стратегия вряд ли станет сюрпризом. Например, ранее он голосовал против пакета военной помощи Украине, потому что считает, что Киеву пора заканчивать воевать. Да, и по другим внешнеполитическим темам он полностью совпадает с Трампом.

"Вместе с Дональдом Трампом мы собираемся сделать Америку не просто великой, а еще более великой, чем она когда-либо была прежде", - заявляет он.

Взгляды 47-го президента на 100% разделяет и Том Хоман. Его второе имя - "царь границы", и он будет отвечать за порядок на границе США. Хоман уже работал с Трампом, занимал должность исполняющего обязанности директора иммиграционной и таможенной службы США, но ушёл в отставку по семейным обстоятельствам, и вот теперь гроза всех нелегалов возвращается в должности директора.

"Буду краток, и мне плевать, если кого-нибудь обижу. Обращаюсь к миллионам нелегалов, попавших в США при Байдене. Даже не распаковывайте манатки! В январе 2025-го величайший президент в моей жизни возвращается в Белый дом. Я сказал ему: "Мне надо 120 дней для наведения порядка". А он ответил: "Даю 60". Вот что я ещё скажу, как я сказал президенту: "Вы вернулись, я вернулся, вместе мы исправим это дерьмо!" – заявил Хоман.

Кстати, для всех испугавшихся возвращения Трампа ушлые предприниматели уже объявили о старте продаж билетов на кругосветный круиз. Заключение в одноместном номере с удобствами стоит 256 тысяч долларов, за эти деньги противники нового президента смогут посетить 140 стран на семи континентах и вернуться к новым выборам в 2028 году. Как раз к этому времени, если верить обещаниям Трамп, в Америка начнётся золотой век процветания.