Адвокат странно высказался о разделе имущества Алсу и Яна Абрамова

Несмотря на то, что Алсу и Ян Абрамов оформили развод еще несколько месяцев назад, процесс о разделе совместно нажитого имущества продолжается. Более того, адвокат бизнесмена Александр Добровинский дал понять, что суд закончится нескоро.

Сегодня, 15 ноября, состоялось очередное заседание, после которого защитник Яна Абрамова вышел к журналистам. Александр Добровинский странно высказался о разделе имущества своего клиента и его бывшей супруги. Он заявил, что рассчитывает на четыре года, чтобы побольше заработать, передает телеграм-канал Super. Кстати, следующее заседание состоится в январе.

Ранее Ян Абрамов, чтобы избежать судебных разбирательств, предлагал Алсу внушительные отступные и содержание, но певица категорически отказалась.