Власти Абхазии отзовут ратификацию соглашения об инвестициях с Россией

Администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки готовит документ об отзыве ратификации соглашения об инвестициях с Россией. Об этом в пятницу, 15 ноября, рассказали в пресс-службе президента частично признанной республики.

Речь идет о документе об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Его планировали ратифицировать 15 ноября, но оппозиция выступила против. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента.

Как сообщает РИА Новости, протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии. Депутаты и министры успели покинуть комплекс правительственных зданий.

Представитель оппозиции, экс-депутат парламента Натали Смыр, которую цитирует ТАСС, заявила, что протестующим недостаточно отказа от соглашения с Россией — они требуют отставки президента Абхазии Аслана Бжании.

В сентябре абхазский министр иностранных дел Сергей Шамба рассказал, что со стороны России приостановлено финансирование, которое касается врачей, учителей и силовиков. МИД России пояснил, что это не обострение двусторонних отношений, а соблюдение "баланса обязательств", причем "наши абхазские друзья это прекрасно понимают".