Установлены личности 23 россиян, вывезенных из Курской области на Украину

Украина вывезла из Курской области в Сумскую 23 россиянина.

Киев рассматривает предоставленные Москвой документы для возвращения людей, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Бумаги сейчас находятся у украинского уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца.

Среди вывезенных есть младенец, трехлетний ребенок с бабушкой и инвалид-колясочник, передает РИА Новости.

"Я направила полный пакет документов в отношении 23 граждан, которые находятся сегодня в Сумской области", - отметила омбудсмен.

Ранее Москалькова заявила о 13 принудительно вывезенных из Курской области россиянах.