Найдена причина массового отравления школьников в Чувашии

РНК норовируса обнаружили в пищеблоке школы в Новочебоксарске (Республика Чувашия), где массово заболели дети. Об этом в пятницу, 15 ноября, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Накануне медпомощь потребовалась почти 20 учащимся новочебоксарской школы, а также одному педагогу. Через несколько часов количество вызовов скорой помощи по таким поводам выросло в полтора раза, еще 129 пациентов обратились за помощью в поликлинику, сообщает РИА Новости.

Организовано расследование по статье 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание), в рамках которого проведена санитарно-эпидемиологическая проверка школьной столовой. Там найдены признаки норовируса — он является наиболее распространенной причиной гастроэнтерита с диареей, рвотой и болью в животе.

В октябре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично вмешался в ситуацию с массовым отравлением в Оренбургской области. Глава Следкома потребовал возбудить уголовное дело по факту отравления 16 посетителей кафе в Новотроицке — у них выявили сальмонеллез.

В США Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал расследование в связи с массовыми жалобами посетителей ресторанов сети фастфуда McDonald's Corp. У людей были выявлены признаки инфицирования кишечной палочкой. Предполагается, что источником инфекции стал лук, который добавляли в блюда.