"А совесть где?!": Поплавская набросилась на мать Королевой

Недавно Наташа Королева выкладывала в своих социальных сетях видео, на которых запечатлела свою мать Людмилу Порывай. "Мама Люда", как ее ласково называют интернет-пользователи, прилетела к певице из Америки, где давно живет вместе с супругом и старшей дочерью. В России Порывай в последние годы не бывала - обычно к ней в Майами ежегодно прилетали Наташа Королева с супругом Сергеем Глушко. Поэтому многие удивились, увидев Порывай в Москве.

Меж тем актриса Яна Поправская в новом выпуске "Сорян, это подкаст" крайне негативно высказалась в адрес "мамы Люды", буквально набросившись на нее. Звезда фильма о Красной Шапочке заявила о рвотном рефлексе.

"Понимаешь, в чем дело? По сравнению с тем, что происходит, с тем бэкграундом, который накрыл нас, как волной, приезд Порывай у меня уже не вызывает никакого возмущения. Рвотный рефлекс? Безусловно! Да, конечно! Можно, конечно, сказать, ну, соскучилась женщина. По дочери, по внуку и так далее… Можно. Но вот в чем вопрос. Хотя, может, я просто мыслю другими категориями… А совесть где?!" - задала риторический вопрос Поплавская.