МИД России: Индонезия, Малайзия и Таиланд стали партнерами БРИКС

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин выступил на совместном заседании министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС. Он объявил о том, что партнерами БРИКС стали Индонезия, Малайзия и Таиланд.

"Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал стремление Мирового большинства установить справедливый мировой порядок, провести реформу глобальных институтов и выстроить равноправные экономические связи. Заключен солидный пакет договоренностей в сферах торговли, инвестиций, искусственного интеллекта, энергетики и климата, логистики. Партнерами объединения стали наши коллеги по АТЭС – Индонезия, Малайзия, Таиланд", - заявил Панкин.

Это сообщение опубликовано на официальном сайте МИДа России.

Ранее предложение стать страной - партнером БРИКС получила Турция. Как заявил министр торговли республики Омер Болат, вступление в объединение принесет республике значительную выгоду. Это позволит Анкаре сотрудничать со всеми важнейшими мировыми платформами.

Турция выразила интерес к вступлению в БРИКС на недавнем саммите в Казани. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва приветствует желание Анкары к сближению с объединением. Однако решение о параметрах ее участия будет принято на основе консенсуса членов БРИКС.