"Предлагали невменяемый гонорар": Волочкову позвали на экстремальное шоу

Анастасия Волочкова прокомментировала скандал вокруг экстремального шоу "Звезды в джунглях". Суть его в том, что участники Натан, Бьянка и Лерчек сформировали любовный треугольник. Вернее, даже квадрат - оказалось, что на момент интрижки артист состоял в браке. По мнению балерины, эта шумиха могла быть отчасти подстроена ради повышения рейтингов.

"Хотелось бы, конечно, чтобы все было добропорядочно. Но сейчас у них там вообще Санта-Барбара. Помимо интриги, я могу предположить, что это работа продакшена, что это спровоцировано", - высказала мнение артистка.

Балерина рассказала, что ее не раз звали на подобные шоу, однако она неизменно отказывалась. И дело не в величине гонорара - Анастасия не хотела отменять свои благотворительные спектакли для детей и взрослых и занятия в балетном классе.

"Что касается этих “Джунглей”, меня неоднократно приглашали и в этот проект, и в аналогичные. Я не соглашалась ни за какие деньги, а предлагали невменяемый гонорар, просто потому что для меня отсутствие стресса гораздо значимее всего этого. Я посчитала нужным не рисковать. Ну, а что у них там происходит помимо жуков, тараканов… Меня, слава Богу, об этом предупредили заранее. Я посчитала нужным продолжить заниматься своим делом", - рассказала Волочкова The Voice.