Мишустин призвал максимально быстро помогать семьям с приграничных территорий

На поддержку строительной индустрии направят более 3 миллиардов 200 миллионов рублей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.
На эти средства выпустят ценные бумаги. Они помогут профильным компаниям возводить детские сады, школы и поликлиники, а также жилье для социального и коммерческого найма.
Еще один важный вопрос - поддержка регионов. В частности, Оренбургской области, которая этой весной очень сильно пострадала от паводка, дополнительно выделят почти 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Также дополнительная помощь будет оказана Белгородской и Курской областям. Премьер призвал помогать семьям с приграничных территорий максимально быстро, без бюрократической волокиты.
"Сегодня Курской области дополнительно направим на компенсацию таких затрат почти 4 млрд рублей, чтобы граждане смогли оперативно получить средства и приобрести самые необходимые вещи. И еще свыше 1 млрд пойдет на возмещение трат тем, кому приходится сейчас арендовать жилье. 14 млрд рублей выделим для единовременной выплаты на покупку или строительство дома или квартиры. И около 3,5 млрд – жителям Белгородской области на те же цели", - сказал премьер.