Мишустин призвал максимально быстро помогать семьям с приграничных территорий

На поддержку строительной индустрии направят более 3 миллиардов 200 миллионов рублей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

На эти средства выпустят ценные бумаги. Они помогут профильным компаниям возводить детские сады, школы и поликлиники, а также жилье для социального и коммерческого найма.

Еще один важный вопрос - поддержка регионов. В частности, Оренбургской области, которая этой весной очень сильно пострадала от паводка, дополнительно выделят почти 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Также дополнительная помощь будет оказана Белгородской и Курской областям. Премьер призвал помогать семьям с приграничных территорий максимально быстро, без бюрократической волокиты.