Финляндия арестовала еще десятки объектов российской недвижимости

Служба судебных приставов Финляндии дополнительно наложила арест на более чем 30 объектов российской недвижимости в стране по иску компаний Украины, передает финское агентство STT. Стоимость этих конфискованных квартир составляет более десяти миллионов евро.

Ранее Москва заявила решительный протест арестовавшей российскую недвижимость Финляндии. посол Финляндии в Москве Марья Лийвала была вызвана в МИД России, ей заявили решительный протест в связи с арестом российской недвижимости, в том числе защищенной дипломатическим иммунитетом. Интересно, что официальной реакции МИД Финляндии на направленные в его адрес посольством России в Хельсинки соответствующие ноты протеста не последовало.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины.