Россиян призвали воздержаться от поездок в Абхазию

Сегодня, 15 ноября, в Абхазии планировалось ратифицировать документ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Однако оппозиция выступила против. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии. Депутаты и министры успели покинуть комплекс правительственных зданий.

С учетом продолжающихся беспорядков МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже находится там — по возможности ее покинуть. В Абхазии сложилась кризисная ситуация, заявила представитель ведомства Мария Захарова.