Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор

В пятницу состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры обменялись мнениями по ситуации на Украине.

Как уточняется, Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО.

По словам российского лидера, Москва никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению прерванных киевским режимом переговоров.

"Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин констатировал беспрецедентную деградацию российско-германских отношений по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ.