Россия ограничила продажу обогащенного урана в США

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Решение принято в ответ на введенные Вашингтоном ограничения на 2024-2027 годы и запрет с 2028 года на импорт российской урановой продукции.

Речь идет о вывозе обогащенного урана в Америку или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, уточняется в телеграм-канале Правительства России.

Ранее сообщалось, что ядерные реакторы США могут остановиться из-за запрета российского урана. Дело в том, что почти треть ядерного топлива, которое используют американские атомные электростанции, обеспечивали российские поставщики, а потому эмбарго на поставки урана из России грозит Соединенным Штатам проблемами в энергетике.

Научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар признают, что если Россия прекратит поставки Соединенным Штатам обогащенного урана, возникнут проблемы именно в США. Поскольку на атомную энергетику приходится более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше инфляции.