Олег Майами заговорил об отношениях с Ольгой Бузовой после ее слов о родах и декрете

На протяжении нескольких последних недель в Сети активно муссировались слухи о романе Ольги Бузовой и Олега Майами. Поводом послужила презентация клипа на совместный трек "Такси", в котором по сюжету артисты смотрят друг на друга влюбленными глазами и обнимаются. Интернет-пользователи заподозрили, что и в жизни у Бузовой и Майами есть чувства друг к другу.

А на днях Ольга дала концерт в Москве, и к ней на сцену вышел Олег. Они исполнили песню, а затем артист страстно поцеловал партнершу. Это послужило новым поводом для обсуждений. Однако Майами ясно дал понять, что между ними если и была симпатия, то она ни к чему не привела.

"Нам приятно вместе. Мы иногда видимся, понимаем друг друга с полуслова, поддерживаем и сделали песню... Если у нас не судьба создать семью, давай работать для людей", - обратился к Ольге Олег. В ответ она его поблагодарила, сообщает "КП".

Ранее Бузова сообщила журналистам о своих ближайших планах. В следующем году поющая ведущая намерена стать мамой, а затем ненадолго уйти в декрет, чтобы провести с ребенком самое важное время.