"Я просто не выдержала": Ирина Болгар рассказала о сокрушительном ударе

Ирина Болгар наконец отреагировала на ряд выпусков шоу Андрея Малахова, в которых снялись ее младшая сестра Марина и мачеха. И если в адрес второй она ничего не сказала, то о первой заговорила многословно. Для начала Ирина заявила, что Марина общалась с журналистами за деньги.

"Этот удар был особенно болезненным. Я не могла поверить, что человек, с которым мы вместе росли", - заявила Болгар в своем блоге.

По ее словам, она часами общалась с сестрой, чтобы донести до нее "свои чувства", объяснить, через что она в настоящее время проходит. Однако ее надежды на взаимопонимание не осуществились.

"В какой-то момент я просто не выдержала - сила предательства оказалась невыносимой", - пожаловалась Ирина.

Она опровергла слова Марины о том, что не помогала семье финансами. По словам Болгар, она искала и оплачивала врачей для больной матери. А после ее смерти Ирина предложила сестре покрыть расходы на погребение, однако та якобы отказалась, потребовав перевести деньги на ее личный счет.